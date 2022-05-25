У Маріуполі окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт: з'явилося відео

Російські загарбники, які оточили Маріуполь, відкрили в місті ще один пункт для фільтрації українців прямо у приміщенні великого магазину.

У Маріуполі російські окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт у приміщенні магазину "Метро".

Про це 25 травня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Цинізм від окупантів - гуманітарна допомога, штаб і фільтрація в одному місці. Фільтрацію разом з ФСБ знов здійснюють молодчики з "державних волонтерів", - написав він.

Андрющенко запропонував подивитися пряму мову молодого російського цивільного окупанта на відео.

Нагадаємо, ще двоє саперів російських окупантів із так званої "ДНР" підірвались на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

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