"У Маріуполі окупанти використали зброю масового ураження" - Подоляк

Росія відповідатиме за злочини в Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про надзвичайно складну ситуацію в окупованому Маріуполі.

Про це він сказав під час відеозвернення.

“Там просто йде знищення міста. Там знищено майже 90% міста і багато людей загинули. Це класичний приклад умисного російського геноциду, він увійде до підручників. Там була використана зброя масового ураження. Буде проводитися розслідування, це дуже чутлива тема. Ми маємо розуміти, що це дуже важкі юридичні наслідки для Російської Федерації. Те, що вони можуть застосовувати хімічну чи біологічну зброю - це зовсім міняє світ. Сьогодні провести слідство у Маріуполі ми не можемо з об’єктивних причин, ви ж розумієте. Росіяни брешуть постійно. Тому давайте дочекаємося висновків слідчої комісії, яка буде створена в Україні. Війна - це постійні виклики для українців, для держави”, - сказав він.

Вночі, 11 квітня, росіяни скинули заряд з невідомою хімічною речовиною на Маріуполь, постраждало троє осіб. За попередніми даними адміністрації Донецької області, у місті Маріуполі загинуло вже від 20 до 22 тисяч громадян.

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