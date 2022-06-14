У Маріуполі окупанти вивезли всі книги з уцілілого приміщення бібліотеки

У Маріуполі окупанти вивезли всі книги з уцілілого приміщення бібліотеки

Російські окупанти спустошили приміщення уцілілого приміщення бібліотеки у Маріуполі та відправили книги "на зберігання".

У тимчасово окупованому Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки загарбники вивезли всі книги.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З уцілілого приміщення бібліотеки «державні волонтери» вивезли всі книги під приводом “на зберігання”. І україномовні. Англомовні. Російськомовні. Мабуть, само по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який, за словами джерел, поїхав у Донецьк.

"До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось уже недовго…", - додав радник мера.

Нагадаємо, що у Мережі показали, як минають дні у Маріуполі, який перебуває у блокаді РФ від березня, де загинули тисячі мирних людей.