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У Маріуполі окупанти визнали, що неготові до зими – майже 200 будинків без даху (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Маріуполі окупанти визнали, що неготові до зими – майже 200 будинків без даху (фото)

Зруйнований росіянами будинок у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі 156 будинків залишаються з розкритими покрівлями.

Так званий очільник тимчасово окупованого Маріуполя Олег Моргун визнав, що 156 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами, досі залишаються із розкритими покрівлями і неготові до похолодань.  

Про пише Маріупольська міська рада з посиланням на місцеві пабліки.  

"Звичайно, цифра зменшена. Повну неготовність міста до зими колаборантам довелося визнати після шквалу скарг людей. Адже приховувати правду стало просто неможливим. Ось, жителі будинку по вулиці Гонди, 48а повідомляють, що у них досі обрізані труби опалення, обіцяний ремонт ніхто не робить, а на вулиці вже холодно", - йдеться у повідомленні. 

А мешканці мікрорайону "Східний" також пишуть, що у квартирах дуже холодно, а опалення ніхто не обіцяє. Через аварійні дахи у квартирах сирість, відклеюються навіть шпалери. 

Стан квартир у будинках Маріуполя після
Стан квартир у будинках Маріуполя після "ремонту" окупантів
Стан квартир у будинках Маріуполя після
Стан квартир у будинках Маріуполя після "ремонту" окупантів

"Усі обіцянки окупантів про готовність до опалювального сезону виявилися черговим фейком. Маріупольцям вже другу зиму залишається сподіватися лише на теплу зиму", - наголосили у міськраді.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти вигадали нову жорстоку схему відмивання грошей.

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Дата публікації
Перегляди
404
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