У Маріуполі окупанти заарештували підлітків, які на вулиці співали Гімн України (відео "допиту")

Тим часом, в Маріуполі і далі зростає спротив проте окупаційного режиму.

У Маріуполі російські окупанти заарештували місцевих підлітків, які на вулиці співали гімн України та вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, підлітків заарештували через доноси своїх же містян.

"Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті - бути. А хлопчики та дівчатка - Ви справжні. Справжні молодці. Ми всі розуміємо, як і хто вас примусив виправдовувати свій вчинок на камеру. Ми подумки та серцем з вами. Ви - справжні!", – написав Андрющенко.

Зазначимо, що окупанти змусили підлітків на камеру "вибачитися" за свій вчинок. Одна дівчина говорить, що не хоче, аби її відправили до дитбудинку, а батьків позбавили батьківських прав. Загарбники змусили сказати юнаків, що начебто вони були п'яні і саме тому співали гімн України. Важко уявити, які погрози застосовували окупанти до патріотичних підлітків.

Тим часом, в Маріуполі і далі зростає спротив проте окупаційного режиму. Символом спротиву стала українська буква "Ї", яку малюють на тротуарах, вцілілих будівлях і т.п.

Також місцеві виступають проти так званого "референдуму" про приєднання до РФ, який запланували провести окупанти.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштували у Маріуполі "глобальну зачистку".

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