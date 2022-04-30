У Маріуполі окупанти заселяють в покинуті будинки невідомих "мешканців"

У Маріуполі в будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих осіб.

За словами мешканки маріупольського селища Старий Крим, відповідні розпорядження видає так звана селищна рада, яка працює під прапором самопроголошеної "ДНР".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Телеграмі.

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР (мікрорайон - ред.). Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті", - каже жінка.

У Маріупольській міській раді наголошують, шо цей випадок не єдиний. Окупанти останнім часом часто заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою.

Крім того, коли власники будинків і квартир приїжджають за своїми речами, нові "мешканці" їх не віддають.

"Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня", — наголошують у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від бомбардувань окупнтів, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

Що таке процедура "extraction" та чому вона може врятувати людей в Маріуполі

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