У Маріуполі окупанти збирають тіла загиблих мешканців та спалюють їх у пересувних крематоріях - голова Донецької ОВА

Третій день поспіль з міста не випускають цивільних людей навіть на приватних автівках.
У Маріуполі окупанти постійно прибирають тіла загиблих городян з вулиць, подвір’їв, братських могил.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.
"Третій день поспіль з міста не випускають (цивільних людей – ред.) навіть на приватних автівках. Вони (окупанти – ред.) постійно працюють у місті над тим, що прибирають тіла загиблих маріупольців. Дуже чітко розуміючи, що їм відповідати за ці злочини", - сказав Кириленко.
Він пояснив, яким чином окупанти поводяться із загиблими маріупольцями.
"Які дії вони (окупанти-ред.) чинять: за моєю інформацією, вони збирають по вулицям, вони навіть практично їх всі вже зібрали, всі тіла, які перебували на вулицях. Крім того, окупанти навіть забирають тіла і з місць масового захоронення, у подвір’ях, у братських могилах, розуміючи, що там сліди їхніх злочинів... І це ще раз підтверджує їх наміри і те, що вони фактично є нелюдями. І працюють крематорії, де тіла людей можуть спалити прямо на території міста або вивозять на непідконтрольні українські владі територію", - сказав голова Донецької обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти держави-терористки Росії розпочали ексгумацію тіл, які були поховані у дворах житлових будинків.
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