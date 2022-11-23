У Маріуполі окупанти знесли вже понад 50 тисяч квартир

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Чергові будинки по вул. Бахчиванджі та пр. Будівельників перетворені на купу будівельного сміття у Маріуполі.

Та сама історія відбувається на бул. Меотиди та вул. Ломізова, які розташовані впритул до Азовсталі. Загалом, станом сьогодні, окупанти вже знищили шляхом демонтажу (без бойових дій) понад 50 тисяч квартир маріупольців.

«А що обіцяють? Згідно з заявами гауляйтерів Донецької області про прискорення «відбудови Маріуполя», обіцяють за два роки здати в експлуатацію 11 802 квартири. Тобто лише 23 відсотки або 1/5 від знищеного житлового фонду», - йдеться в повідомленні.

На сьогодні, через життя серед руїн, в Маріуполі потребують негайного переселення не менш 40 тисяч людей, які вже системно, внаслідок демонтажу, просто опиняються на вулиці.

За умови виконання обіцянок (якого не буде - ред.), за два роки окупанти планують забезпечити житлом 35,4 тис. людей. Ця цифра є суттєво меншою за ту потребу, яка існує. Крім того, в місті перебувають вже 28 тис. цивільних окупантів, як нікуди не збираються та мають десь жити навіть без родинного заселення. Загалом до кінця 2023 їх кількість має збільшитись до 50-60 тисяч (без членів сімей), а загалом – до 100-120 тис. разом із родинами.

«Висновок про те, для кого будують житло, лежить на поверхні. Чи дійсно при будівництві йдеться про інтереси маріупольців? Настільки очевидні речі, що навіть не варто тлумачити», - резюмував посадовець.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі знову почали шантажувати судилищем над азовцями.

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