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У Маріуполі окупанти знесли житловий квартал у Приморському районі (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1409
Час на прочитання
1 хв
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У Маріуполі окупанти знесли житловий квартал у Приморському районі (відео)

Фото: скриншот з відео

Тимчасово окупований Маріуполь майже на 90% зруйновано внаслідок обстрілів росіян, у місті все ще залишаються понад 100 тис. жителів.

У Маріуполі на Донеччині росіяни знесли ними зруйнований житловий квартал, щоб ймовірно облаштувати тут "елітний район" для своїх.  

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Четвертого січня писав про квартал по пр. Нахімова у Приморському районі, які за хабар гауляйтеру Іващенко росіяни планують знести. Не пройшло трьох діб, а кварталу вже майже немає. Такий подарунок на Різдво від окупантів. Собі та сім’ям колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

Маріупольський морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезли працівників з Росії.  

Нещодавно окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь

У Маріуполі росіяни знесли будівлі у Лівобережному районі. Серед них – два садочки, школа та дитячий реабілітаційний центр. Тепер тут будуватимуть житло для військових.

Екскомандувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес переконаний, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1409
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