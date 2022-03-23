У Маріуполі окупанти знищили музей імені Архипа Куїнджі

Там зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

У Маріуполі російські окупанти знищили внаслідок авіаудару Художній музей імені Архипа Куїнджі.

Там зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів. Про це пише пресслужба Маріупольської міської ради з посиланням на голову Національної спілки художників України Костянтина Чернявського.

На момент бомбардування в музеї не було оригіналів робіт Куїнджі, натомість були копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Також у музеї зберігалися оригінали робіт Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома.

Музей імені Архипа Куїнджі / mariupolrada.gov.ua

"Фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури. Окупанти свідомо вбивають мирне населення Маріуполя, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, нашу культуру та все українське", – йдеться у повідомленні.

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