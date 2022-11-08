У Маріуполі окупанти знищили відомий мурал "Мілана" (відео)

Дівчинка Мілана залишилася сиротою та втратила ногу після обстрілів Маріуполя росіянами сім років тому.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знищили мурал "Мілана", який намалювали на честь дівчинки, яка втратила матір внаслідок обстрілу міста бойовиками 2015 року.

Тоді внаслідок поранень дівчинка пережила кілька операцій і заново вчилася ходити.

Відео будинку, на якому раніше був мурал, опублікувала Маріупольська міська рада у Telegram-каналі.

У міськраді заявили, що мурал "був символом трагедії війни та надії на мир і відновлення".

"Таким чином росіяни намагаються знищити з пам’яті маріупольців трагедію на Східному 2015 року. Коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал. У цей час 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері. А сама вона пережила кілька операцій і знову вчилася ходити. Але як би не хотіли окупанти знищити цей наш загальний біль, у них нічого не вийде. Можна знищити мурал, але не пам’ять про ті страшні дні", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

Російські загарбники "призначили" нового гауляйтера в окупованому Маріуполі – ним став Бердніков Дмитро, який до того був мером Іркутська та Якутська.

Аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами Маріуполя вирили понад 1 500 нових могил. Вони розташовані у Старому Криму, Мангуші та Виноградному.

Навколо Маріуполя російські загарбники почали будувати лінію оборони.

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти масово вербують працівників заводів для відрядження до Херсонської області нібито для будівництва "укріплень".

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