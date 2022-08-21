У Маріуполі окупанти зносять зруйновані будинки, а у вцілілі заселяють будівельників із РФ (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені будинки, а у вцілілі квартири заселяють російських будівельників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко триває. Людям, які мешкали в цих будинках, окупанти пропонують обіцянки замість житла. В той самий час російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприянням колаборантів – голів ОСББ. Типова поведінка окупантів – українцям брехливу надію, своїм – майно українців. Нічого нового. Просто фашистська Росія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі вчинили замах на окупаційного "мера" Іващенка.

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