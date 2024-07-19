У Маріуполі окупантів потруїли кавунами: скільки ліквідованих і "виведених з ладу"

У Маріуполі рух спротиву окупантам провів операцію, в результаті якої після вживання отруєних кавунів померли щонайменше 12 ворожих бійців, ще близько 30 "виведені з ладу" і лікуються.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Маріполський спротив - він має дуже велику активність насправді. Як було з цими кавунами: дійшли до того, що шляхом прямого найму. Наші люди не приймають участь безпосередньо у передачі таких небезпечних "подарунків" росіянам, на відміну від минулого року. Завжди є люди, які понаїхали з Росії і хочуть заробити. Тобто їм продається… Операція була проста. Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто буде постачати ці кавуни. Оцим людям задешево продали партію кавунів. Вона потрапила і нанесла ту шкоду, яку мала нанести", - зазначив Андрющенко.

За його інформацією, цього разу на кожного вбитого отрутою росіянина є ще кілька росіян, яких "виведено з ладу".

"Два-три на одного померлого, які просто отруєні. Ну, і вчора росіяни самі підтвердили, що окрім цих 12 померлих, ще 7 фактів "виведення з ладу" росіян і відправлення їх до полку "Кобзона", - підкреслив Андрющенко.

Він зазначив, що не про все можна розповідати зараз щодо роботи руху спротиву в окупованому Маріуполі, допоки не буде принаймні деокуповане місто.

"Тому що люди там працюють і всі мріють про нашу перемогу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі четверо російських окупантів отруїлися алкоголем і померли. Ліквідацію псевдополіціянтів та військових організували партизани із "Маріупольського Спротиву" разом з рухом "Атеш".

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