У Маріуполі палає сміттєзвалище: отруйний смог окутав Приморський район (відео)

Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу.

У Маріуполі сталася пожежа на законсервованому сміттєполігоні по вул. Флотській. Місто на межі екологічної катастрофи. Окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу.

Про це повідомляє мер міста Вадим Бойченко.

Він наголосив, що життя та здоров’я маріупольців – під загрозою. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки.

"Пожежа на сміттезвалищі – це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів. Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними – люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і потушити його буде майже неможливо, що призведе до екологічної катастрофи. Це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів", - наголосив мер.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь перетворюється на зону бандитизму. У місті процвітає мародерство та пограбування людей похилого віку.

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