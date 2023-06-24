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У Маріуполі паніка: кадирівці тікають з міста, у магазинах кілометрові черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
27к
Час на прочитання
1 хв
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У Маріуполі паніка: кадирівці тікають з міста, у магазинах кілометрові черги

У Маріуполі кадирівці тікають з міста, у магазинах кілометрові черги. / Фото: Getty Images

У російських загарбників щось відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині панічні настрої. Так, у місті закриваються обмінники, у магазинах – кілометрові черги.   

Про це пише Telegram-канал "Маріуполь. Спротив". 

"На банкоматах черги з вояк. Кадирівці спішно покидають місто", - йдеться у дописі.

А у Telegram-каналах Мангуша (Маріупольського района) ширяться повідомлення з порадами обмінювати рублі на долари, заправити машини та закупити продукти, воду та ліки першої необхідності із запасом на тиждень. 

Нагадаємо, у Маріуполі 23 червня пролунав вибух внаслідок якого були ліквідовані чотири офіцери російської армії.

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Дата публікації
Перегляди
27к
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