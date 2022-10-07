У Маріуполі партизани підпалили місця проживання російських офіцерів: "Гарно палахкотить" (відео)

У Маріуполі партизани з групи спротиву "Ї" повідомили підпал місця розквартирування російських офіцерів. Цей вчинок зазнав успіху.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі та виклав відео.

На опублікованих кадрах зафіксований густий дим, що здіймається з місця розташування будинку, в якому мешкали російські офіцери.

"Група Маріупольського Спротиву "Ї" повідомила про успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів в Маріуполі. Гарне привітання до дня народження найогиднішого диктатора 21 сторіччя", ­– йдеться в заяві радника міського голови.

Андрющенко також процитував повідомлення від учасників спротиву Маріуполя про їхній вчинок.

"Маріуполь. Спротив. Давно ми не брали до рук сірника. Гарно палахкотить... Будинок окупантів-офіцерів. Був. Розслабились? Прощавайте, формо, особисті речі, награбоване та спокій", – заявили учасники спротиву.

Яка ситуація в Маріуполі

Життя в окупованому Маріуполі лише погіршується. Так, на відео зафіксували, як місцеві жителі були змушені стояти у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою, яку інколи завозять російські окупанти.

Окрім того, росіяни в Маріуполі змусили усіх бюджетників здати українські паспорти під загрозою арешту. Наразі йдеться про освітян, медиків та працівників адміністрацій.

Водночас російські загарбники продовжують зносити зруйновані будинки в Маріуполі, які самі ж атакували.

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