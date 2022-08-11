У Маріуполі партизани спалили ворожий склад награбованого майна містян

В тимчасово захопленому Маріуполі партизани спалили склад російськї армії. Там окупанти зберігали награбоване майно місцевих мешканців.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, пише Ukraine Media Center.

"Маємо підтверджену інформацію, що маріупольський супротив підпалив склад окупантів, на якому ті збирали награбовані у місті речі. Переважно обкрадаючи людські квартири. Наші партизани підпалили цей склад, щоб жодне майно не дісталося росіянам", - сказав він.

За словами міського голови, українська символіка з’являється у різних містах окупованої Донеччини. Проти окупантіів проти люди, які перебувають у полоні, наголосив Бойченко. ""Лише 6% містян поїхало до росії, лише 6%", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти готують показове судилище над українськими військовими у Маріуполі. Захід росіяни можуть провести у День Незалежності України, 24 серпня. Місцем судилища стане Маріупольська філармонія.

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