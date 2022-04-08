У Маріуполі під час захисту міста від російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв

У Маріуполі під час захисту міста від російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв

Рафаель загинув під час виконання бойового завдання.

У Маріуполі під час захисту міста від російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі та співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав друг і ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев.

За словами чоловіка, Рафаель загинув в Маріуполі під час виконання бойового завдання у складі свого підрозділу Морської піхоти України.

“Ти навчив мене готувати піцу, після чого, моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну у 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся — ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу, після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли “не забули”. Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив. Ти був. Був аху***им. Але русня тебе вбила”, — розповів Леонід Остальцев.

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