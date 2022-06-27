У Маріуполі під завалами одного з будинків виявили понад сотню тіл загиблих – радник мера

У Маріуполі під завалами одного з будинків виявили понад сотню тіл загиблих – радник мера

У Лівобережному районі Маріуполя під завалами одного з житлових будинків, у який влучила авіабомба, виявили понад сотню тіл загиблих.

Діставати та ховати загиблих російські окупанти не планують.

Про це написав радник мера міста Петро Андрющенко.

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"Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують. Продовжується ексгумація. В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", – зазначив Андрющенко.

Раніше стало відомо, що Маріуполь перетворюється на зону бандитизму. У місті процвітає мародерство та пограбування людей похилого віку. Крім того, гуманітарна ситуація у місті стрімко погіршується.

ООН: Маріуполь – це найсмертоносніше місце в Україні

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