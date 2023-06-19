У Маріуполі підлітки рознесли окупанта: "Через вас війна почалася" (відео)

У Маріуполі підлітки поставили на місце російського військового.
У тимчасово окупованому Маріуполі сталася словесна перепалка між українськими підлітками та російським загарбником у громадському транспорті. Підлітки доступно розповіли окупанту, хто розпочав війну та продовжує вбивати дітей та дорослих.
Відео конфлікту опублікували у соцмережах.
Як зрозуміло із суперечки, окупант обізвав їх "хохлами", бо одна із дівчат нібито говорила гасло "Слава Україні!".
Під час конфлікту окупант тримав у руках перцевий балончик.
"Ми вас просили сюди приходити? Ні! Ми через вас скільки пережили. Через вас війна почалася! Скільки дітей загинуло", - емоційно каже окупанту дівчина.
Нагадаємо, бійці ССО показали, як нищать окупантів просто в окопах (відео).
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