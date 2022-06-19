У Маріуполі підліток зірвав прапор РФ: окупанти оголосили на нього полювання

У Маріуполі підліток зірвав прапор РФ: окупанти оголосили на нього полювання

Як повідомив Андрющенко, хлопець перебуває у безпеці, йому вдалося покинути Маріуполь.

В окупованому та розбомбленому Маріуполі місцеві мешканці продовжують чинити опір окупантам.

На відео, яке з'явилося у телеграм-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, відважний хлопець зняв російський прапор та викинув його на території занедбаної будівлі.

"Побачили таку, ганчірку для підлоги, у нас в місті. Зняли по-чоловічому, нас**ли на неї - вона тільки для цього й придатна. І кудись туди її треба викинути. І не забувайте, окуповані території - це Україна", - зазначив хлопець.

Окупанти оскаженіли від такого вчинку підлітка і оголосили на нього полювання, обіцяючи "денацифікувати".

"Ми не кровожерливі і робимо знижку на вік, але... Закликаємо товаришів у Маріуполі знайти с*икуна і провести декілька уроків з денацифікації, - писали у соцмережах окупанти.

Але як повідомив Андрющенко, хлопець перебуває у безпеці, йому вдалося покинути Маріуполь.

"Від вчинка юного Героя Спротиву Маріуполя в окупантів трохи пригоріло. Навіть не трохи. Масові погрози та заклики до помсти. Очікувано.

Але наш герой Тимофій виявився відомим серед молоді скейтером. Він в безпеці і вже не в місті. То хай захлинуться своєю злобою", - зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що у Маріуполі набирає обертів проблема з водою: люди набирають її з калюж.

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