"У Маріуполі північ": Земфіра випустила емоційне відео на пісню "М'ясо" з кривавими малюнками Ренати Литвинової

Російська співачка Земфіра випустила нову композицію під назвою "М'ясо" та кліп на неї, які присвятила війні в Україні.

Відео супроводжується емоційними та кривавими малюнками режисерки, акторки та близької подруги Земфіри Ренати Литвинової. Всю пісню артистка виконує тихо, майже пошепки. У цей час кліп ілюструють картини, які добре відображають те, що відбувається зараз в Україні – жінки та діти під прицілами, поранені солдати, ракети і танки, спрямовані на дітей.

У тексті самої пісні, зокрема, виконавиця розповідає про Маріуполь та "вантаж 200".

"Дивись на мене - здавайся або залишайся людиною і здохни. Дружина чекає на дитину, чекає на мене і кросівки. Весна в календарі, а насправді окопи та ракети високоточні, великої дальності. У Маріуполі північ. Жахи сняться щоночі. Я чекаю пайок і мерзну. Двохсоті. Мені б обійняти тебе... Приїхали. Куди ми приїхали? Навіщо ми приїхали? Я шукатиму відповідь усе життя", - співає у композиції "М'ясо" Земфіра.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Земфіра висловила свою позицію через творчість. Раніше вона публікувала дописи з закликами припинити війну. Також вона виклала відео на пісню "Не стреляйте" у версії гурту The Uchpochmack, заснованому разом із її племінниками.

У ролику виконавиця показала моторошні кадри війни в Україні: як російські окупанти обстрілюють житлові будинки, руйнують міста, вбивають людей. Разом з тим Земфіра у кліпі висвітлила, як минають антивоєнні мітинги в РФ, як поліція забирає росіян до відділків.

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