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У Маріуполі проводять приховану мобілізацію: людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи

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У Маріуполі проводять приховану мобілізацію: людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи

Фото: Associated Press

Російські окупанти проводять приховану мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі.

Росіяни вигадують все нові способи, як поповнити запаси кадрів в армії. Мешканці Маріуполя почали отримувати повідомлення з пропозицією військової служби у "новому підрозділі".

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради. 

Втім, насправді чоловіків збирають та відправляють на фронт. До слова, так само окупанти робили у Донецьку.  Охочим пропонують грошову щомісячну винагороду - 200-300 тис. рублів.

"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати у своїх пропаганд-каналах. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - наголошують в мерії.

Як повідомлялося, нова хвиля мобілізація розпочалася на територіях так званих "ЛНР" і "ДНР". За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, це має такий вигляд: "Призовнику, не ховайся, виходь".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
920
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