Будівля зруйнована під час бойових дій у Маріуполі на території "ДНР". / Фото: Associated Press

У Маріуполі почали зносити залишки будинків: разом з уламками на сміттєзвалище можуть вивозити трупи

У Маріуполі почали зносити залишки будинків: разом з уламками на сміттєзвалище можуть вивозити трупи

У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки, не розбираючи завалів.

Пошкоджені внаслідок обстрілів багатоповерхівки зносять попри те, що під ними можуть бути тіла загиблих мешканців міста. Перші будинки почали руйнувати на проспекті Єдності 56-60.

Відео показав у своєму Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти почали знесення після того, як з'явилися дані про тіла загиблих під завалами. Відбувається усе під посиленою охороною з залученням "державних волонтерів". Таким чином окупанти країни-агресорки нищать докази та більше не витрачаю час на пошук загиблих в розтрощених будинках.

Через дії росіян тепер неможливо отримати дані про нових загиблих. Адже після знесення будинків все вивозять на сміттезвалище Лівобережного району.

"Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттевому полігоні. Нелюдсьтке поводження навіть з загиблиби набрало нечуваних обертів", - наголосив предствник мерії.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти з танка впритул розстріляли цивільні будинки заради відео. Вчора, 2 червня, під завалами дістали шість тіл загиблих. Тіла загиблих вивезли до братської могили в селі Виноградне.

Читайте також: