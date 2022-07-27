У Маріуполі показали величезну чергу з людей, які хочуть виїхати з міста (відео)

У Маріуполі місцеві мешканці о сьомій ранку вишукувалися у величезну чергу за отриманням перепустки на виїзд з міста.

Відповідне відео показав радник мера Маріуполя у Мережі.

"Наочна демонстрація реалій, чи хочуть містяни поїхати з Маріуполя. Черга, яка перекреслює всі фантазії окупантів про "люди повертаються", - написав він.

Нагадаємо, у практично знищеному та окупованому росіянами Маріуполі досі залишаються люди, які живуть на межі гуманітарної катастрофи. Мер міста Вадим Бойченко каже, що, за приблизними оцінками, там зараз зараз проживає близько 120 тисяч населення.

Пише щоденник викраденому чоловіку: історія родини Дінкових з Маріуполя

Читайте також: