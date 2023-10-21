У Маріуполі помітили активне переміщення живої сили окупантів – фото

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається активізація руху живої сили окупантів одразу у двох напрямках.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У бік півночі Донецької області в напрямку Волновахи з Бердянського напряму переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з пушками класу “Рапира”. В бік Бердянська – системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив радник мера, додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

"В більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не з звичного напряму з Новоазовська. Найбільш вірогідно це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території РФ", - зазначив Андрющенко.

Перекидання російської техніки у Маріуполі

Перекидання російської техніки у Маріуполі

Перекидання російської техніки у Маріуполі

Перекидання російської техніки у Маріуполі

Нагадаємо, у Криму знайшли велике місце розташування військ РФ (фото та координати).

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