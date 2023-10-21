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У Маріуполі помітили активне переміщення живої сили окупантів – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Маріуполі помітили активне переміщення живої сили окупантів – фото

Техніка окупантів у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Росіяни перекидають живу силу у двох напрямках.

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається активізація руху живої сили окупантів одразу у двох напрямках.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.  

"У бік півночі Донецької області в напрямку Волновахи з Бердянського напряму переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з пушками класу “Рапира”. В бік Бердянська – системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив радник мера, додатково спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

"В більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не з звичного напряму з Новоазовська. Найбільш вірогідно це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території РФ", - зазначив Андрющенко.

Перекидання російської техніки у Маріуполі / ©
Перекидання російської техніки у Маріуполі
Перекидання російської техніки у Маріуполі / ©
Перекидання російської техніки у Маріуполі
Перекидання російської техніки у Маріуполі / ©
Перекидання російської техніки у Маріуполі
Перекидання російської техніки у Маріуполі / ©
Перекидання російської техніки у Маріуполі

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