У Маріуполі помітили колони російської техніки та нову живу силу: куди вони їдуть

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували з два десятки ворожих вантажівок з розпізнавальною позначкою V.
Одна колона попрямувала у бік Мангуша, інша - Бердянська.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
"Фіксуємо рух військової техники. Сьогодні близько 8:30 сім вантажівок з позначкою "V" з боєкомплектом в'їхали в Маріуполь з напряму Донецька. Через зупинку в ТЦ "Метро" проїхали в бік Мангуша. Зранку 17 вантажівок з військовими з Мангуша виїхали в напрям Бердянська" - йдеться у його дописі.
Окрім цього, за інформацією місцевої влади, в Маріуполь приїхала командно-штабна машина Р-149БМР "Кушетка-Б". Андрющенко пов’язує це з великою концентрацію окупантів з РФ.
Нагадаємо, як раніше повідомляв генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні. Адже саме цей період покаже підготовку українських військових до звільнення окупованих територій.
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