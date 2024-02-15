У Маріуполі помітили збільшення військової техніки окупантів: що це означає

За даними української влади, йдеться про збільшення особового складу ворога до 5 тисяч осіб.

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують військові переміщення окупантів, який кидають як підкріплення на тренування, так і для резервів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко.

"Нові підрозділи в приморській частині Маріупольського району відведено на доукомплектування. Переважна більшість новомобілізованих/контрактників. Нова форма, відсутність шевронів та інших знаків ідентифікації. Одночасно відверто "фронтовики". З шевронів зафіксовано зображення кожана. А також незвичні маркування транспорту", - написав він.

Окрім того, за його словами, активізувалось накопичення оперативних складів, формування баз стоянки резервних підрозділів на півночі та північному сході Маріупольського району. Зокрема, активно розширяється зона базування по лінії с. Водяне - Гранітне - Волноваха.

"Повний комплект. Важка гусенична техника, склади БК та поки жива сила. Відверто не на тренування, а в якості резерву. Віськові каравани з БК та інженерним наповненням в напрям Бердянську без змін в інтенсивності", - зазначив він.

За даними Андрющенко, в загальний кількості йдеться про збільшення особового складу до 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі прилетіло по розташуванню російських окупантів.

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