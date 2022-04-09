У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії російських окупантів - Денісова

Загарбники продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих.

У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії російських окупантів.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсманка зазначає, що геноцид українського народу РФ щодня отримує нові свідчення.

"Окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Уже майже проведено зачистку в Лівобережному районі, районах приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка", центральних вулиць", - повідомила вона.

За словами Денісової, крематорій окупанти розмістили у промисловій зоні складів по Володарському шосе у районі торгівельного центру "Метро".

"Великі холодильники промислових складів окупанти використовують для зберігання тіл", - написала омбудсманка.

Нагадаємо, у Бучі окупанти зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами. Нелюди прив’язали жінку до стільця, щоб вона дивилася.

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