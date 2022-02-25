У Маріуполі посилися ворожі бої, у місті працюють диверсанти та наближаються російські танки

Триває бій за 15 кілометрів від міста.
25 лютого посилилися бої за Маріуполь. Танки російських окупантів наближаються до міста, а також відомо, що до Маріуполя зайшли диверсанти.
Про це під час брифінгу сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.
Він повідомив, що є інформація, що у місті працюють диверсійні групи. Одного було затримано. Мер нагадує, в рамках військового положення введено комендантську годину – з 22.00 до 06.00.
"У лікарнях знаходиться 35 людей. 9 з них у тяжкому стані. Один з військових помер у лікарні", - додав
Вадим Бойченко підкремлив, що у місті відкриті всі сховища, у разі обстрілу чи авіанальоту спрацьовує сирена, аби бігти в укриття.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.