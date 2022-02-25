У Маріуполі посилися ворожі бої, у місті працюють диверсанти та наближаються російські танки

У Маріуполі посилися ворожі бої, у місті працюють диверсанти та наближаються російські танки

Триває бій за 15 кілометрів від міста.

25 лютого посилилися бої за Маріуполь. Танки російських окупантів наближаються до міста, а також відомо, що до Маріуполя зайшли диверсанти.

Про це під час брифінгу сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які будуть свідчити про необхідність перейти до сховищ", - сказав мер.

Він повідомив, що є інформація, що у місті працюють диверсійні групи. Одного було затримано. Мер нагадує, в рамках військового положення введено комендантську годину – з 22.00 до 06.00.

"У лікарнях знаходиться 35 людей. 9 з них у тяжкому стані. Один з військових помер у лікарні", - додав

Вадим Бойченко підкремлив, що у місті відкриті всі сховища, у разі обстрілу чи авіанальоту спрацьовує сирена, аби бігти в укриття.