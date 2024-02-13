У Маріуполі прилетіло по дислокації окупантів: до місця удару мчать "швидкі"

Вибух пролунав приблизно після 11-ї години.
У вівторок, 13 лютого, у Маріуполі пролунав потужний вибух. Прилетіло по розташуванню російських окупантах.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко.
За його словами, вибух пролунав приблизно після 11-ї години. Після цього до місця "бавовни" помчали карети швидкої допомоги.
"Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі. Хорошо. Чекаємо на деталі та можливе фото звітування", - написав він.
Російська "влада" заявила про роботу ППО, тим часом у маріупольських чатах росіяни шоковані потужним вибухом.
Нагадаємо, у Маріуполі військовий "Урал" окупантів протаранив автівку, загинув водій.
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