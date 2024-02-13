Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Маріуполі прилетіло по дислокації окупантів: до місця удару мчать "швидкі"

У Маріуполі прилетіло по дислокації окупантів: до місця удару мчать "швидкі"

Вибух / Фото: Associated Press

Вибух пролунав приблизно після 11-ї години.

У вівторок, 13 лютого, у Маріуполі пролунав потужний вибух. Прилетіло по розташуванню російських окупантах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко. 

За його словами, вибух пролунав приблизно після 11-ї години. Після цього до місця "бавовни" помчали карети швидкої допомоги. 

"Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі. Хорошо. Чекаємо на деталі та можливе фото звітування", - написав він.

Російська "влада" заявила про роботу ППО, тим часом у маріупольських чатах росіяни шоковані потужним вибухом.

Нагадаємо, у Маріуполі військовий "Урал" окупантів протаранив автівку, загинув водій.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація