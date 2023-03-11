У Маріуполі прогриміли вибухи: "бавовна" у ворога і пожежа у цивільних (фото, відео)

Зафіксовані "прильоти" в районі аеропорту та Агробази.

У Маріуполі пролунали кілька вибухів 11 березня, внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.

Про це повідомили Маріупольська міськрада та радник мера Петро Андрющенко.

У міськраді послалися на місцевих жителів і заявили про два "прильоти" – в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне влучання у місце розташування окупантів. Згодом у мерії додали фото, на якому зафіксована "бавовна" над захопленим росіянами аеропортом.

Водночас Андрющенко повідомив про пожежу в одному з будинків. Вона спалахнула через падіння на будівлю уламків у результаті роботи ворожої ППО.

"Місцеві розповіли – спочатку був вибух у небі, потім уламок чогось впав у дах дому. Чи то уламки самого ППО, влучності окупанта – незрозуміло. Будинок повністю згорів вщент. Уламки вже МНС вивезло", – йдеться в повідомленні радника міського голови.

Як уточнили в міськраді, згорів приватний будинок Новоселівки та одна з багатоповерхівок міста: "Пожежа виникла після невдалої роботи російської ППО. Ймовірно, на будівлі впали її уламки".

Нагадаємо, цього ж дня понад 10 гучних вибухів пролунали і в окупованому Мелітополі на Запоріжжі.

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