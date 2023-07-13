У Маріуполі прогриміли вибухи: є "приліт" в казарму кадирівців

У тимчасово окупованому армією РФ Маріуполі лунали вибухи.

Про це написав у Тelegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"За попередньою інформацією, поранених кадирівців вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО", - написав він.

Раніше стало відомо, що загарбники розробляють план "евакуації" з Маріуполя. Йдеться про вивезення колаборантів, документів і награбованого майна.

Крім того, в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції. Зокрема, відбувається активне вивезення зерна.

Також відомо, що у Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти. Протягом останніх двох тижнів у різних районах міста знайшли тіла восьми російських військових: шестеро були зарізані, а двоє – застрелені в потилицю. Звісно ж, такі випадки окупаційна влада активно приховує, бо в росіян може початися справжня паніка.