У Маріуполі прогримів вибух: окупанти від страху влаштували стрілянину з автоматів

Ввечері 28 липня в окупованому Маріуполі пролунав вибух і російські загарбники від страху влаштували стрілянину з автоматів.

"Привіт" російським окупантам передала маріупольська група спротиву "Немезіда".

Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Мережі.

"Маріуполь. 21:56 свист та вибух. Стрілянина на 23 мікрорайоні від страху з автоматів. Що там, мраZота. Досі думаєш, що ти в глибокому тилу? Привіт тобі від "Немезіди", – йдеться в дописі.

Андрющенко зауважив, що в лікарні немає крові на переливання.

"Відплата, вона вже не просто поруч. Відплата – на марші", – наголосив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, на одному з напрямків на сході росіяни по повній отримали від ЗСУ, тож велику кількість поранених доправили до окупованого Маріуполя.

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