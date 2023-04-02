У Маріуполі проводять "зачистку" та шукають партизанів після підриву авто колаборанта Москвіна (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі Росгвардія вже тиждень шукає місцевих членів спротиву після підриву автівки колаборанта Михайла Москвина.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Як проходить "зачистка" в Маріуполі. Вчора по пр. Металургів. На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими. Кожні 200 метрів по вулиці патруль з 8 окупантів (мікс військових та поліції). Велика кількість поліцейських автопатрулів, пригнаних з Донецька. Тотальна перевірка документів та телефонів. Вибіркова перевірка квартир з обшуками. Так – від району до району. Від кварталу до кварталу. Майже тиждень щодня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, полковник РФ Сергій Антрощенко віддавав накази про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

Андрющенко також розповідав, що росіяни переміщують резерви у Маріуполі, бо бояться контрнаступу ЗСУ.

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