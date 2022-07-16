У Маріуполі пройшла колона військової техніки РФ в напрямку Запорізької області (відео)

У місті продовжують фіксувати рух ворожої військової техніки.
Вчора, 15 липня, через тимчасово окупований Маріуполь пройшла велика колона військової техніки РФ, до 100 одиниць, в бік Запорізької області.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
В колоні на тягачах помічено БМД-4, також велика кількість БТРів.
"Окрім того, у прикордонних із Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдатів, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в приміщеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деяки в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом. З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво", - зазначив він.
Нагадаємо, Андрющенко розповів, що медицина в Маріуполі не просто в стані колапсу, її немає навіть в мінімальному розумінні.
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