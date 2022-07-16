Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Маріуполі пройшла колона військової техніки РФ в напрямку Запорізької області (відео)

Дата публікації
Перегляди
6308
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Маріуполі пройшла колона військової техніки РФ в напрямку Запорізької області (відео)

Фото: Getty Images

У місті продовжують фіксувати рух ворожої військової техніки.

Вчора, 15 липня, через тимчасово окупований Маріуполь пройшла велика колона військової техніки РФ, до 100 одиниць, в бік Запорізької області. 

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.   

В колоні на тягачах помічено БМД-4, також велика кількість БТРів. 

"Окрім того, у прикордонних із Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдатів, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в приміщеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деяки в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом. З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво", - зазначив він.

Нагадаємо, Андрющенко розповів, що медицина в Маріуполі не просто в стані колапсу, її немає навіть в мінімальному розумінні.

Читайте також:

Небойові буряти: чому чоловіки масово не хочуть їхати на війну - Раджана Дугарова в ТСН

Небойові буряти: чому чоловіки масово не хочуть їхати на війну - Раджана Дугарова в ТСН
Наступна публікація