У Маріуполі пройшла колона військової техніки РФ в напрямку Запорізької області (відео)

Вчора, 15 липня, через тимчасово окупований Маріуполь пройшла велика колона військової техніки РФ, до 100 одиниць, в бік Запорізької області.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

В колоні на тягачах помічено БМД-4, також велика кількість БТРів.

"Окрім того, у прикордонних із Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдатів, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в приміщеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деяки в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом. З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво", - зазначив він.

Нагадаємо, Андрющенко розповів, що медицина в Маріуполі не просто в стані колапсу, її немає навіть в мінімальному розумінні.

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