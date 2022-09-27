У Маріуполі Росія може мобілізувати до 10 тис. чоловіків - мер міста

У місті можуть примусово мобілізувати до 10 тисяч чоловіків, які вижили під час жорстокого бомбардування.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Якщо росія мобілізує своїх громадян із депресивних регіонів, кидає їх, як м'ясо, на фронт. То і наших громадян вони жаліти не будуть. Люди, які відвідують окупований Донецьк, говорять, що на вулиці немає чоловіків – їх мобілізують. Наразі противник може мобілізувати близько 10 тисяч маріупольців", - повідомив Бойченко.

Міський голова Маріуполя наголосив, що минулої доби з міста виїхало тільки 8 людей, це може свідчити про те, що РФ "закриває" Маріуполь. Бойченко закликав людей евакуюватись.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі місцевих викликають до військкоматів.

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