У Маріуполі росіяни завантажили судно рулонною сталлю і вивозитимуть її до Ростова

Російські агресори, не ховаючись, вивозять із Маріуполя українську сталь

У Маріуполі російські окупанти закінчили навантаження рулоної сталі на свій корабель і планують вивезти награбований вантаж до Росії.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Тelegram.

За його словами, росіяни не ховаючись, вивозять із Маріуполя українську сталь.

"Окупанти закінчили навантаження рулоної сталі на судно РМ3 класу “Славутич” під прапором Росії. Вихід з акваторії порту попереднь заплановано на ранок завтра (31 травня. — Ред.). Пункт призначення — Ростов-на-Дону. Офіційне мародерство Росії можно вважати розпочатим", — зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що з Маріупольського порту окупанти хочуть вивезти залізницею зерно та металопрокат.

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