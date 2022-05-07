У Маріуполі росіяни не дозволяють ховати загиблих: на дверях квартир пишуть дати виявлення тіл (фото)

У Маріуполі росіяни не дозволяють ховати загиблих: на дверях квартир пишуть дати виявлення тіл (фото)

У блокадному Маріуполі російські окупанти впроваджують власні правила життя, але не всі вони сумісні з поняттям людяності.

Окупанти держави-агресорки Росії не дають дозвіл на поховання загиблих. Тіла маріупольців не тільки під завалами і на вулицях, а й у квартирах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, мешканці міст почали писати на дверях квартир дати виявлення тіл. Зазначається, не дату смерті, а дату - коли знайшли тіло. Зокрема, на опублікованому фото написано: "Де Карякіна Валентина Афанасієвна? Померла. 17-20 березня 2022-го. (29.03.33).

"Окупанти досі не надали дозвіл на захоронення загиблих, що залишились в домівках, та не дійшли "по черзі" до вивезення та захоронення знайдених невідомих", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомлялося, окупаційна влада запроваджує у Маріуполі дозволи на пересування людей як у межах міста, так і у межах Донецької області. Втім, аби отримати такий папірець, потрібно пройти "фільтрацію". Лише після перевірки зі справкою варто звернутись до комендатури Маріуполя. Вже там можна отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

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