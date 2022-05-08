У Маріуполі росіяни облаштували нову точку для корегування обстрілів і веденення снайперського вогню

У Маріуполі росіяни облаштували нову точку для корегування обстрілів і веденення снайперського вогню

Армія Російської Федерації продовжує блокувати та штурмувати українські підрозділи у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Солдатам держави-терористки вдалося облаштувати на "Шлаковій горі" нову точку для корегування обстрілів та веденення снайперського вогню. Зробили загарбники це під прикриттям "режиму тиші".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, тренспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 07:00 у суботу, 8 травня.

"Безперечно, кожну паузу окупанти використовуються для посилення власних позициії для штурму "Азовсталі", - йдеться у дописі представника мерії.

Нагадаємо, перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі" завершено. Вдалося врятувати понад 300 людей: жінок, дітей. Нині готується другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі": виведення поранених і медиків, повідомив президент Володимир Зеленський.

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