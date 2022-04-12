У Маріуполі росіяни з танка розстріляли будинок благодійного фонду "Карітас": відомо про смерть 7 людей

У Маріуполі росіяни з танка розстріляли будинок благодійного фонду "Карітас": відомо про смерть 7 людей

Загинуло як мінімум семеро людей, зокрема дві працівниці фонду з бухгалтерії та п'ятеро членів їхніх родин.

У Маріуполі російські окупанти розстріляли будівлю благодійного католицького фонду "Карітас". Внаслідок обстрілу загинули 7 людей.

Про це інформують пресслужба "Карітас Маріуполь" та Vatican News.

Інцидент стався ще 15 березня, але про нього стало відомо лише зараз. Прямим влучанням з танка росіяни розстріляли будівлю офісу "Карітас" у Маріуполі. В цей час там були люди, які ховались від обстрілів та шукали безпечного прихистку. Загинуло семеро людей, зокрема дві працівниці фонду з бухгалтерії та п'ятеро членів їхніх родин.

Точної інформації про кількість людей, які перебували на той час в офісі, немає.

"Ця драматична новина привела всю сім'ю "Карітас" у жах і шок. Ми приєднуємося до скорботи наших колег з "Карітасу Україна", які переживають сьогодні трагедію", - заявив генсек "Карітас Інтернешл" Алоїзіус Джон, засудивши "невибіркове вбивство цивільних".

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.

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