У Маріуполі росіяни захопили у полон екіпажі двох цивільних суден

У Маріуполі росіяни захопили у полон екіпажі двох цивільних суден

Полонених моряків вивезли до окупованого Донецька.

Біля Маріупольського морського торгівельного порту російські окупанти захопили у заручники членів екіпажів теплоходів Аzburg під прапором Домініки та Lady Augusta під прапором Ямайки.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Згідно з договором фрахтування, суховантаж Аzburg прибув до Маріуполя 22 лютого 2022 року з міста Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією.

Після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку РФ, вантажні роботи були призупинені. 3 квітня внаслідок влучання двох мінометних снарядів у навігаційний мостик на судні повилітало скло та частково пошкоджена навігаційна апаратура. Наступного дня у машинне відділення влучив бойовий снаряд та вибухнув всередині, внаслідок чого почалася пожежа у машинному відділенні та травмовано моториста.

На сигнал лиха відгукнувся катер Держприкордонслужби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна Lady Augusta. Травмованого моториста було доставлено прикордонниками до шпиталю та надано медичну допомогу.

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За інформацією Денісової, 10 квітня членів екіпажу Аzburg та Lady Augusta взяли в полон. На першому судні 12 моряків є громадянами України. Члени екіпажу другого судна є громадянами Сирії, їхня кількість невідома. Моряків вивезли до окупованого Донецька.

Раніше Людмила Денісова розповіла, що у Херсоні окупанти створили аналог донецької "Ізоляції" для катування українців.

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