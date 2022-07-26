У Маріуполі росіяни завершили видавання гумдопомоги і набирають "питну" воду в річках (відео)

В окупованому Маріуполі росіяни оголосили про завершення видавання гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Крім того, місцевим мешканцям вони надають "питну" воду, яку набирають в річках.

Про це 26 липня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Раніше анонсований крок, який має на меті примус до роботи на завалах, благоустрої та зменшення ресурсного тягаря окупаційної влади. Прийняте рішення провокує збільшення черг по інших тимчасових пунктах видачі гуманітарки та ставить під загрозу питання достатності їжі для всіх верств населення", - зазначив він.

Також читайте Військовий експерт розповів про закінчення активної фази війни: коли це станеться

Андрющенко нагадав, що для часткового розселення містян в Приморському районі окупанти будують бетонні бараки.

"Путінки йдуть на зміну Хрущовкам", - додав радник мера.

За його словами, в інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница проговорився і сказав, що разом з псевдореферендумом росіяни розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов.

Нагадаємо, в Маріуполі росіяни оголосили вступну кампанію на навчання, утім навчати дітей нема кому. Тому паралельно з дітьми загарбники шукають і педагогів.

Путінська "Юнармія" в Маріуполі: підлітки маршували зруйнованим містом

Читайте також: