У Маріуполі росіяни знову крадуть українське зерно (відео)

Росіяни в окупованому місті відновили електропостачання в порту та готуються до перевалки зерна.
У неділю, 24 липня, у Маріуполі зафіксували перші російські зерновози, що рухалися в бік порту. Вони заїхали до міста з Донецького напрямку.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - написав він.
Нагадаємо, у Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, який зробив їм зауваження, і поранили двох людей.
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