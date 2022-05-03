У Маріуполі російські окупанти розпочали привласнення приватного житла - радник мера

У Маріуполі розпочалася реєстрація приватного житла з метою "легалізації" привласнення майна російськими окупантами.

Процедуру росіяни проводять в одній зі шкіл міста.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У приміщенні школи №9 Маріуполя окупанти розпочали реєстрацію приватного житла. Формально - для визначення розміру компенсації за житло. Фактично - для проведення інвентаризації та "легалізації" фактичного привласнення майна окупантами", - написав він.

Радник мера міста також додав, що окупанти для створення ілюзії законності можуть застосувати процедуру визнання майна безхазяйним, яку вже успішно використали в Донецьку. Що стосується державного та комунального майна, то, за інформацією Андрющенка, "окремим папером за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів".

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Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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