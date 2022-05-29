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У Маріуполі супермаркет перетворили на масове сховище тіл вбитих окупантами мешканців

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У Маріуполі супермаркет перетворили на масове сховище тіл вбитих окупантами мешканців

Фото: Associated Press

Росіяни звозять до супермаркету тіла мирних жителів, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані.

Тіла виявили у приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі, на проспекті Свободи

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна недостача людей для поховання та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - пише Петро Андрющенко.

Раніше стало відомо, що у Маріуполі загарбники розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрозу епідемії в місті. Після завершення робіт окупанти планують звинуватити Україну в масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців.

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