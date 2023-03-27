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У Маріуполі та Мелітополі від ранку лунають вибухи: що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1575
Час на прочитання
1 хв
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У Маріуполі та Мелітополі від ранку лунають вибухи: що відомо

Фото: Іван Федоров

У Маріуполі та Мелітополі прогриміли вибухи.

У тимчасово окупованих Маріуполі на Донеччині та Мелітополі Запорізької області вранці у понеділок, 27 березня, пролунали вибухи

Про вибухи у Маріуполі повідомив радника мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух", - розповів він.

Про вибухи в окупованому Мелітополі повідомив мер міста Іван Федоров.

"У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Згодом він додав, що вибухи пролунали на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і казарм російських загарбників.

"Постраждала захоплена окупантамв будівля, де розміщувались ворожі силові структури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали місцевого "поліцейського".

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Дата публікації
Перегляди
1575
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