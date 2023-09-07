У Маріуполі та районі - гучні вибухи: окупанти "підняли авіацію"

У місті було чутно щонайменше два вибухи, в Мангуші - один, зазначили в міській раді.

Вранці в четвер, 7 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі та районі пролунали гучні вибухи, виникла пожежа.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в місті було чутно щонайменше два вибухи, в Мангуші - один.

"Після вибухів у Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за "Порт-Сіті" та в районі бетонного мінізаводу. Окупанти повідомляють про "роботу авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять", - зазначив він.

Андрющенко додав, що після вибухів окупанти підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямку в бік Запоріжжя. Яка причина - невідомо.

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, наші війська просунулися на півдні України.

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