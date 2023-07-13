У Маріуполі та районі зросла кількість російських окупантів: Андрющенко назвав цифру

На території окупованого Маріуполя та району перебувають до 35 тисяч російських військових.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

За його словами, баз окупантів у місті та районі багато, також є щонайменше три полігони.

"Позаймали все, що можна, поперекривали людям вихід до моря. Щонайменше є три полігони, де готують ворожих солдатів. На одному з полігонів, який на межі Бердянського та Маріупольського районів, готують російських вояків з узбережжя Азовського моря та тих, кого підвозять з Бердянського напрямку", - повідомив він.

Андрющенко зауважив, що останнім часом російських окупантів побільшало. Завезли морських піхотинців, які базуються в одному із селищ.

"Окупантів дійсно немало, а останнім часом їхня кількість зросла. Бачимо, що зайшла російська морська піхота, принаймні за формою та по шевронах вони так виглядають і базуються в одному з селищ", - розказав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, у Маріуполі прогриміли вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував про "приліт" в казарму кадирівців. Після "бавовни", за попередньою інформацією, поранених кадирівців вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Офіційної інформації немає.

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