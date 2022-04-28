У Маріуполі та Волновасі лік жертв йде на тисячі – ОВА

Протягом доби внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули три мирні мешканці.

Так, 28 квітня люди загинули внаслідок авіаракетного удару по Нью-Йорку. Троє людей поранено. Ще одна людина поранена у Мар'їнці.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Втім, Кириленко додав, що у цих містах тисячі загиблих.

"Це – черговий воєнний злочин росіян на нашій землі, і за кожен їм доведеться понести відповідальність! Всього від рук росіян на Донеччині загинули вже 278 людей – і це без урахування Маріуполя та Волновахи, де лік жертв йде на тисячі", – зазначив він.

Загалом, через російську агресію на Донеччині загинуло 278 цивільних, 872 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, армія Російської Федерації вранці 28 квітня завдала авіаудару по Нью-Йорку в Донецькій області. Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше дев'ять приватних будинків.

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